L'Atlético va toucher le jackpot avec son nouveau sponsor maillot

Selon AS, l’Atlético de Madrid va prochainement signer un contrat avec un nouveau sponsor maillot et conclure ainsi le plus gros contrat de l’histoire du club. Les Colchoneros vont s’engager avec la plateforme de trading Whalefin pour un accord qui rapportera aux Madrilènes 42 millions d’euros chaque année, et ce durant cinq saisons, soit pour un montant total de 210 millions d’euros.

L’Atlético va ainsi multiplier par trois ses revenus par rapport à ce que le club touche actuellement avec Plus500, sponsor depuis 2015, et qui donne entre 15 et 17 millions d'euros chaque année. Whalefin, basé à Hong-Kong et dont le business tourne autour des crypto-monnaies, ne va pas seulement devenir sponsor maillot mais va aussi réaliser différents projets avec les Colchoneros et contribuera également au développement numérique du club de la capitale espagnole.