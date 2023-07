Marcel Halstenberg quitte Leipzig pour Hanovre

Fin de parcours pour Marcel Halstenberg (31 ans) avec le RB Leipzig. Cadre historique du club saxon entre 2015 et 2023 où il aura disputé 240 matches pour 16 buts et 27 offrandes, le latéral gauche retourne au sein de son club formateur d’Hanovre en deuxième division allemande. L’international allemand (9 capes, 1 but) a signé pour deux ans.

La suite après cette publicité

«Merci Halstenberg. Un joueur spécial quitte notre club ! Après huit ans au RB Leipzig, Marcel Halstenberg rejoint son pays natal en équipe de deuxième division Hanovre. Tu seras toujours des nôtres» peut-on lire dans un communiqué du club allemand.

À lire

Mercato OL : Castelo Lukeba dans l’expectative