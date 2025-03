Équipe de France : le rassemblement de Kylian Mbappé a choqué les Bleus !

Capitaine Mbappé est de retour aux affaires. Absent des deux derniers rassemblements de l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid faisait son grand retour avec les Bleus pour la double confrontation face à la Croatie dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des Nations. Un come-back que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain débutait par une prise de parole honnête. «Je peux comprendre pas mal de choses. Comme je dis souvent, j’ai cette qualité d’être lucide sur ce que je fais de bien et de pas bien. Je sais que les gens n’étaient pas contents de ce que je faisais sur le terrain et en dehors. Après, j’avais des raisons qui étaient explicables ou non. Je n’ai aucun problème à me remettre en question. Je n’ai jamais eu de problème avec les critiques quand elles sont argumentées. Je n’ai pas été pas bon contre l’Italie, ma conférence de presse n’avait pas plu, je n’étais pas rassembleur comme capitaine. Le plus important c’est d’avancer et ne plus refaire les mêmes erreurs», assurait ainsi le Bondynois après un début de saison 2024-2025 aussi compliqué sur les terrains que discutable en dehors.

La suite après cette publicité

Deux nouvelles prestations mitigées

Loin de son meilleur niveau et confronté à de nombreuses polémiques, le néo-Madrilène était donc logiquement attendu pour ce rassemblement du mois de mars, qui plus est après sa montée en puissance sous les couleurs merengues. Fort de 30 buts et 4 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues avec la Casa Blanca, l’ancien Monégasque se devait forcément de confirmer son renouveau sous le maillot des Bleus. Alors que les doubles champions du monde ont finalement validé leur billet pour le Final Four après avoir chuté contre la Croatie à l’aller (2-0, 5-4 t.a.b), l’heure est donc au bilan. Commençons dès lors par l’aspect purement sportif avec une seule et unique interrogation : que retenir des performances du capitaine des Bleus lors de la double confrontation face aux Vatreni ? À cette question, les plus sévères noteront certainement le manque de réussite du Tricolore face au but. Difficile de leur donner tort. Une nouvelle fois muet face aux Croates - que ce soit à Split ou au Stade de France - Kylian Mbappé a, en effet, enchaîné un 7e match de suite sans marquer avec l’équipe de France, soit sa plus longue série sans marquer en sélection.

Une longue disette qui ne doit cependant pas remettre en question l’intégralité de son œuvre. Crédité d’un 5,5 par la rédaction FM lors des deux rencontres face aux coéquipiers de Luka Modric, Mbappé restera l’une des rares satisfactions françaises lors du naufrage collectif des siens en Croatie à l’aller (0-2). Positionné légèrement sur le côté gauche de l’attaque, à l’endroit qu’il affectionne, il a ainsi été le seul à avoir apporté un danger concret dans la surface croate en première période, avec deux frappes cadrées (13e, 23e) sur deux bons services de Digne. S’il a ensuite subi la rugosité de la défense, qui a souvent commis la faute pour le stopper, il a malgré tout donné un coup de main dans la création, à bon escient, et a su trouver Dembélé à plusieurs reprises au cœur de la surface. Peu en réussite offensivement et en dépit de la triste prestation d’ensemble, le droitier d’1m78 a finalement confirmé son retour plutôt encourageant, dimanche soir, au Stade de France. Dans un rôle beaucoup plus axial - conséquence directe des titularisations de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sur les côtés - le joueur de 26 ans a rendu une copie satisfaisante, bien que pas forcément à la hauteur de ce qu’on peut attendre de lui.

La suite après cette publicité

Une attitude exemplaire et louée en interne

Surveillé de près par la défense croate, le numéro 10 des Bleus a, certes, enflammé les supporters français par ses multiples accélérations de dragster mais a surtout vendangé à de maintes reprises (15e, 27e, 95e, 74e). Lorsqu’il faisait le geste juste ? Dominik Livaković sortait alors le grand jeu pour empêcher le Bondynois de retrouver une bonne fois pour toutes le sourire (109e, 117e, 119e). Qu’importe. Au terme d’une séance de tirs au but décisive où l’international français (86 sélections, 48 buts) trompait, non sans mal, le dernier rempart du Fenerbahçe, les Bleus validaient leur billet pour les demi-finales de Ligue des Nations. Kylian Mbappé, lui, exultait enfin avec les 77 502 spectateurs présents dans l’antre de Saint-Denis. Oui mais voilà, outre le rendement de l’ex-Parisien sur le rectangle vert, son attitude, son implication dans le jeu et plus globalement sa gestion du capitanat resteront autant d’éléments à mettre en exergue.

«Le retour de Kylian ? Très content. On en a discuté en club, ça lui tenait à cœur de revenir. Il a apporté cette joie, qu’il a toujours apportée. C’est un leader, on est très contents de l’avoir parmi nous», a d’ailleurs reconnu son coéquipier Aurélien Tchouaméni au cours de cette trêve. Un rassemblement qui a également permis à Kylian Mbappé de mettre les choses au clair avec un certain Mike Maignan, auteur de la causerie qui avait engendré une fracture entre les deux hommes. Des dispositions logiquement soulignées par Didier Deschamps, quelques minutes seulement après la qualification arrachée pour le Final Four. «Il a été un leader au match aller déjà, il est remarquable sur ce rassemblement. Il va très bien dans sa tête et dans son corps. Il a eu une très juste prise de parole à la causerie. Au-delà du joueur qu’il est, il a eu un passage compliqué, mais il avait bien pris le relai du capitanat. Différemment, ce ne sont pas les mêmes personnalités et les mêmes caractères qu’Hugo Lloris et Raphaël Varane après la Coupe du monde 2022», notait ainsi le sélectionneur de l’équipe de France au micro de TF1.

La suite après cette publicité

Qui va gagner la Ligue des Nations ? France Espagne Portugal Allemagne Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Avant d’en remettre une couche en conférence de presse : «il est rayonnant, Kylian a été un formidable leader depuis le début de semaine, avec des prises de parole très justes sur le terrain et en dehors, beaucoup d’enthousiasme et de volonté, et il a été le leader pour préparer ce match aussi. C’est un grand joueur et ça a été un formidable leader et capitaine sur ce rassemblement». S’il n’a pas soigné ses statistiques, Kylian Mbappé a donc profité de ce rassemblement pour retrouver une légitimité certaine. Celle d’un capitaine au service du collectif. Celle d’un leader technique et vocal. Celle, surtout, d’un homme capable de reconnaître ses fautes pour réinstaurer une harmonie générale au sein du groupe France. Un come-back finalement réussi et forcément salué par des Bleus qui retrouveront l’Espagne, championne d’Europe en titre, en juin prochain pour tenter d’atteindre la finale de la Ligue des Nations.