Équipe de France : Antoine Griezmann, le problème n’est pas résolu…

Antoine Griezmann a retrouvé le sourire. Déçu d’avoir été relégué au statut de remplaçant face à la Pologne (1-1), le joueur de l’Atlético de Madrid n’avait pas apprécié le choix de Didier Deschamps de le reposer. Ce nouvel épisode était d’ailleurs venu alimenter les rumeurs d’un déclassement du Colchonero par DD. Contre la Belgique, pas de polémique. Le numéro 7 tricolore était de retour dans le onze de départ, mais pas au milieu.

Griezmann a donc encore fait parler de lui, car le choix tactique de son sélectionneur a provoqué un débat. DD a-t-il repositionné son joueur plus haut pour ne pas avoir à sortir un titulaire, histoire de contenter son attaquant et ses mileux ? La France évoluait-elle dans un 4-4-2 avec Griezmann derrière le duo Mbappé-Thuram ou était-ce un 4-3-3 avec le Madrilène repositionné sur l’aile droite ? Les premières secondes de la rencontre ont confirmé la deuxième option. Une décision qui a pu surprendre puisque Griezmann n’a pas franchement le profil d’un ailier supersonique capable de mettre le feu aux défenses adverses. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé. Pour essayer d’avoir un minimum d’impact sur le jeu, « Grizou » a dû se recentrer. Car sur son aile droite, le patron, c’était Jules Koundé.

Deschamps ravi du match de Griezmann

De quoi frustrer le vice-capitaine des Bleus ? « Je l’ai appris ce matin (son poste), mais je suis au service du coach et du collectif. On s’adapte. C’est ce qui est important. Être capable de jouer partout, se sacrifier pour le collectif. Ici, dans ce groupe, on en a pas mal. C’est un plaisir de jouer avec ce vestiaire. Sacrifice, ça va être mal repris. Le coach m’a dit de jouer ici, j’ai joué ici. Je ne lui demande pas pourquoi il le met sur le banc ou dans le onze. Peu importe où je joue, je vais me donner à fond. Il sait où j’aime jouer, je sais aussi, mais tant que je suis sur le terrain, je vais toujours tout donner pour l’équipe et ce coach qui a grandement confiance en moi », a-t-il confié au micro de beIN Sports.

Prêt à se sacrifier pour le groupe, Griezmann a même fait un top match selon Deschamps. « Il n’y avait pas le moindre doute dans ma tête pour le titulariser. Après, c’était une question d’équilibre. Il y a toujours la possibilité d’avoir un ou deux joueurs. Antoine, je le connais. C’est une position qu’il occupe régulièrement avec son club. Il a été très intéressant avec le ballon, même s’il peut avoir une meilleure efficacité encore. Dans le quadrillage du terrain, si Koundé a fait un tel match, c’est grâce à lui. C’est quelqu’un d’intelligent, quand il y a un gros match, je sais que je peux compter sur lui. » Voilà qui devrait ravir le principal intéressé, même s’il n’a pas été épargné par les choix de son sélectionneur ces deux derniers matches.