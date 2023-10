Inter Miami : une série sur Lionel Messi va sortir

Au terme d’une carrière couronnée de succès et parachevée par un sacre en Coupe du monde, Lionel Messi a profité de la fin de son contrat avec le PSG pour rejoindre les Etats-Unis et l’Inter Miami. Considéré par certains comme le meilleur joueur de l’histoire du football, l’ancien du Barça a donc été accueilli comme une superstar de l’autre côté de l’Atlantique.

Et après des débuts remarqués sous les couleurs floridiennes, le septuple Ballon d’Or confirme toutes les attentes qui ont été placées en lui dans un championnat largement à sa portée. Et alors que la Pulga fait déjà jaser aux Etats-Unis pour son absence prolongée, cette dernière aura le droit à sa série de 6 épisodes sur son arrivée à Miami. Diffusée sur Apple TV, elle sortira le 11 octobre et sera disponible en France via la plateforme MyCanal.