Inter Miami : Lionel Messi fait déjà polémique

Arrivé à l’Inter Miami librement après l’expiration de son contrat avec le PSG cet été, Lionel Messi n’avait pas attendu bien longtemps pour montrer qu’à 35 ans, il restait un joueur hors-série. Auteur de 10 buts sur ses 7 premiers matches, l’Argentin a largement contribué au redressement de son club, avant-dernier de la conférence Est de MLS avant sa signature. Il y a un mois, le septuple Ballon d’Or s’offrait encore son premier trophée avec l’Inter Miami après une victoire en Leagues Cup contre Nashville, venant ainsi matérialiser l’excellente forme de la franchise floridienne.

Mais depuis, l’histoire avance au ralenti. En dépit de son âge et de l’accumulation des matches, Messi avait été laissé au repos dès son retour de sélection, le 8 septembre. Deux matches face au Sporting Kansas et Atlanta où la Pulga n’aura pas disputé la moindre minute, son entraîneur Tata Martino évoquant de la prévention : «Je n’ai pas besoin de m’excuser auprès des gens, même si je comprends leurs exigences. Mais nous ne pouvons pas nous laisser guider uniquement par leur désir. Il souffre d’une fatigue musculaire, ce serait imprudent de le faire jouer», avait-il lâché.

Les supporters en ont marre

Une blessure qui présente toutefois plusieurs inconnues. Sur les six dernières rencontres de son club, Messi n’a participé qu’à seulement 36 minutes de jeu, face à Toronto, rencontre au cours de laquelle… il était sorti sur blessure. Relancé samedi en conférence de presse sur une éventuelle fin de saison de son joueur, Martino a entretenu le flou : «De quoi souffre Messi ? On ne le sait toujours pas. Il s’entraîne, ne fait pas la même chose que le groupe, mais il se sent de mieux en mieux. Je ne peux pas dire aujourd’hui qu’il ne jouera pas contre Chicago (mercredi). On évalue au jour le jour », a simplement répondu l’entraîneur des Hérons. Une situation qui a depuis eu le don d’énerver les supporters du club, comme le rapporte ESPN.

En effet, de nombreux fans sont montés au créneau sur les réseaux sociaux pour s’indigner du manque de transparence autour de la blessure de Messi. L’Inter Miami a multiplié les versions ces dernières semaines, communiquant au départ sur une absence liée à une "fatigue musculaire", puis à «une cicatrice musculaire à la jambe», avant de désormais entretenir le flou total. En parallèle, les fans du club déplorent les prix exorbitants des places pour les matches de Miami, lesquels ont connu un bond d’environ 700% depuis l’arrivée de l’Argentin. Compte-tenu des derniers résultats de la franchise floridienne sans sa star (2 défaites et 2 nuls), cela ne devrait pas aller en s’arrangeant…