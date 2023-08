Lionel Messi remporte son premier trophée à l’Inter Miami

Seulement un mois après son arrivée en Floride, Lionel Messi a soulevé son premier trophée avec l’Inter Miami dans la nuit de samedi à dimanche. Dans le cadre de la troisième édition de la Leagues Cup, en finale, face à Nashville, les coéquipiers de La Pulga se sont imposés au bout d’une séance de tirs au but à couper le souffle (1-1, 10-9 t.a.b). Pourtant, l’Argentin avait ouvert le score à la 23e minute d’une magnifique frappe venue se loger dans la lucarne adverse. En seconde période, l’attaquant Fafa Picault égalise à la 57e minute, à l’heure de jeu. Un score de parité au coup de sifflet final donc, mais l’Inter Miami se montrera légèrement plus adroit sur la séance de pénaltys. Lionel Messi et Sergio Busquets le réussissent, avant que Drake Callender ne devienne le héros de la soirée en repoussant la tentative de l’autre gardien Elliott Panicco, permettant ainsi à la franchise de David Beckham de soulever la Leagues Cup.

Meilleur buteur de la compétition, l’ancien maître à jouer du FC Barcelone a également été élu meilleur joueur du tournoi, notamment grâce à son but en finale mais aussi son fameux coup-franc face à Cruz Azul en fin de match. Au moment de soulever le trophée - le 1er dans l’histoire du club depuis sa création en 2018 - Lionel Messi a donné le brassard à l’ancien capitaine, DeAndre Yedlin, qui s’est empressé de célébrer avec la coupe dans les mains. «Du courage, juste de la conviction et ce dont nous sommes capables. C’est vraiment quelque chose de spécial et je suis heureux d’en faire partie», raconte l’Argentin, ensuite remercié par la famille Beckham pendant les célébrations pour avoir métamorphosé la franchise de MLS. Prochain rendez-vous mercredi pour la bande à Messi, avec une place en finale de Coupe des États-Unis à aller chercher, face à Cincinnati.