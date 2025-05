Inter Miami : Mascherano s’exprime sur la dépendance à Messi

Sans Lionel Messi, l’Inter Miami a été giflé par les Vancouver Whitecaps, la troisième défaite en six jours qui a entériné l’élimination en Ligue des Champions CONCACAF. L’entraîneur des Floridiens, Javier Mascherano, a ri des suggestions selon lesquelles son équipe était trop dépendante de Lionel Messi ce samedi en conférence de presse.

«Des équipes dépendent de Messi, a déclaré le sourire aux lèvres Mascherano lors d’une conférence de presse vendredi. Le Barcelone de Pep Guardiola en a dépendu pendant des années, celui de Luis Enrique, celui de Valverde et l’équipe nationale argentine pendant 15 ou 20 ans. Autrement dit, quand on a un joueur comme Messi, on va forcément développer une dépendance à son égard. C’est impossible de ne pas dépendre de lui.» De retour contre New York, Messi a mené les siens vers une solide victoire contre les New York Red Bulls.