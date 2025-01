PSG : les mots forts de Nasser Al-Khelaïfi sur le projet du club

Ce mercredi, le PSG était très attendu. Et il a répondu présent. Face à Manchester City, dans le match le plus important de la saison, la formation de Luis Enrique a obtenu une victoire renversante (4-2). Après avoir été mené de deux buts, le club de la capitale a su rapidement revenir dans le match, égaliser et finalement prendre l’avantage. Un scénario dingue, vécu comme un soulagement par les supporters et joueurs parisiens.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté en zone mixte pour évoquer la victoire parisienne et faire l’éloge de Luis Enrique. Il en a d’ailleurs profité pour le faire dans chaque média où il est passé après le match. Et s’il n’a pas manqué de recadrer un journaliste d’El Chiringuito qui posait une question sur Mbappé, NAK s’est aussi enflammé sur le projet parisien, souvent critiqué depuis quelques années.

Le président du PSG ne doute pas du projet

«Toute l’équipe a été parfaite 10 sur 10. Tous ceux qui ont joué. Vous critiquez le coach quelques fois, mais il a montré que c’était le meilleur entraîneur du monde. Même si on avait perdu, j’aurais dit la même chose. Je suis sûr de notre projet. Ce match, la qualité, ce n’est pas pour le résultat. C’est vraiment la qualité de l’équipe», a-t-il dans un premier temps expliqué avant d’enchaîner sur ce fameux projet et confier qu’il n’a jamais douté de ses choix.

La suite après cette publicité

«Le résultat est important, mais même en perdant, je n’aurais rien changé. La confiance ça va faire du bien à l’équipe oui. Mais je ne changerai rien du projet, on est sur la bonne voie. Même si on perd le prochain match, je dirai la même chose. Je suis sûr qu’on est sur la bonne voie. On est une équipe, un collectif. On a du caractère. On attaque, on joue bien. On gagne contre un Manchester City qui a gagné la Ligue des Champions. C’est une grande équipe. » Des mots forts dans l’euphorie de la victoire pour le président du PSG. Si le club de la capitale n’est pas encore qualifié, il a son destin en mains pour une place en play-off de la compétition. Il ne faudra pas perdre à Stuttgart pour ne pas gâcher ce fameux projet.