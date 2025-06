Fenerbahçe : José Mourinho s’attaque à Neymar !

C’est la bombe du jour du côté de la Turquie. Et elle va faire parler. Comme chaque été, le mercato des gros clubs turcs enflamme souvent la presse locale et étrangère. Encore plus ces dernières années puisque Galatasaray et Fenerbahçe réalisent des gros coups. La saison dernière, Galatasaray avait notamment réussi à attirer dans ses rangs Victor Osimhen. Cette saison, le club, champion en titre, a récidivé en bouclant l’arrivée de la star allemande Leroy Sané.

Alors forcément, du côté de Fenerbahçe, il faut réagir. Et pour gérer la pression populaire du club, la direction doit rapidement réaliser un gros coup sur le mercato estival. Sous les ordres de José Mourinho, Fenerbahçe a suivi plusieurs gros noms du football mondial. Et d’après les informations du média Fanatik, le Fener veut tenter un énorme coup pour contenter les fans. Les Canaris Jaunes ont dégainé, ces dernières heures, une offre pour… Neymar !

Fenerbahçe veut tenter sa chance

D’après les informations du média turc, une offre a été faite à l’international brésilien pour un contrat d’un an et demi. Du haut de ses 33 ans, l’ancien joueur du PSG évolue du côté de Santos depuis 6 mois. Souvent gêné par des blessures, il ne parvient pas à revenir et enchaîner réellement les matches. Mais avec l’objectif affirmé du Mondial 2026, il espère bien rester compétitif jusqu’au bout.

Et Fenerbahçe veut justement jouer sur ce challenge pour l’attirer cet été. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, le Brésilien négocie une prolongation avec Santos. Changera-t-il d’avis si le Fener se montre insistant ? Ce deal serait donc l’occasion pour lui de tenter une nouvelle aventure dans un championnat européen et pourquoi pas revenir à un niveau suffisant pour jouer la Coupe du Monde sous les ordres de Carlo Ancelotti. Reste à savoir s’il va vouloir quitter son Santos alors qu’il ne parvient pas vraiment à répondre aux attentes de son club formateur.