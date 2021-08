OL : Sidney Govou pointe du doigt le manque de caractère

Après la lourde défaite subie à Raymond-Kopa face à Angers (3-0), l'Olympique Lyonnais est la cible de plusieurs critiques visant la pauvreté de jeu et les lacunes défensives flagrantes. C'est le cas de l'ex-milieu offensif Sidney Govou, qui a décelé un manque d'acuité de jeu dans cette formation : «On recrute des joueurs par rapport à des stats, mais la data ne prend pas en compte l'intelligence footballistique du joueur, ses déplacements par rapport à son coéquipier, sa faculté à créer des décalages, des espaces. Je n'étais pas fan de Memphis mais sa capacité à débloquer un match, même si elle était irrégulière, met en lumière les lacunes collectives»

L'ancien international tricolore a également pointé du doigt le manque de caractère des Gones, notamment face au SCO : «Il faut un renouvellement qui aurait dû être anticipé. Trop de joueurs neutres sont là depuis un certain temps. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, on dirait qu'il n'y a pas de révolte. [...] Même quand on gagnait à l'époque, il y avait chaque année deux ou trois nouveaux joueurs qui amenaient de la fraîcheur, de la concurrence, leur envie de gagner. Si on gard des joueurs qui n'ont rien gagné, on tombe dans l'anonymat», a-t-il déclaré au journal local.