D1 (F) : l’OL s’offre sans forcer le PSG

Choc de première division féminine ce dimanche avec l’Olympique Lyonnais qui recevait, à Décines, le Paris Saint-Germain. Mais ce choc n’a plus vraiment rien d’un choc ces dernières années. Avec un PSG à la politique sportive assez floue et un OL qui continue d’étendre sa domination, il n’y pas eu match ce dimanche. L’OL s’est tranquillement imposé sans forcer (1-0).

Le score de cette rencontre est peu révélateur de la domination lyonnaise. Le PSG a notamment été sauvé deux fois par les poteaux et par des arrêts miraculeux de Mary Earps (8 arrêts). L’ancienne parisienne Tabitha Chawinga a inscrit l’unique but du match alors que la défense parisienne avait repoussé trois tirs sur la ligne de but.