Valérien Ismaël rebondit à Barnsley

Sans club depuis son départ du club de LASK en juillet dernier, Valérien Ismaël (45 ans) garde tout de même une belle cote après être passé proche du titre en Autriche et en offrant un 8e de finale de Ligue Europa contre Manchester United.

L'entraîneur français a d'ailleurs retrouvé un poste. Il vient de s'engager à Barnsley, actuel 21e de Championship (sur 24 équipes), paraphant un contrat de 3 ans, soit jusqu'en juin 2023. Les Tykes étaient menés jusque là par Adam Murray.

