OGC Nice : Terem Moffi assure n’avoir jamais été proche de l’OM

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce jeudi avant de recevoir le Paris Saint-Germain samedi soir sur la pelouse de l’Allianz Riviera, l’attaquant de l’OGC Nice Terem Moffi est d’abord revenu sur les coulisses de son arrivée au Gym en provenance du FC Lorient : «c’était la fin du mercato, ça prenait plus de temps que prévu. C’était stressant mais on ne contrôle pas cela, a confié Moffi ce jeudi devant les médias. C’était un soulagement que la situation finisse par se débloquer. Je pouvais de nouveau me concentrer sur ce que j’aime, jouer au football. Il a fallu trois semaines pour concrétiser le transfert».

Toujours face aux journalistes avant la 30e journée de Ligue 1, le buteur nigérian, auteur de 16 réalisations en championnat cette saison (12 avec les Merlus et 4 avec les Aiglons), a avoué n’avoir jamais été proche de s’engager avec l’Olympique de Marseille, qui était pourtant intéressé par un transfert l’hiver dernier. «Nous n’avons jamais été proches d’un accord avec l’OM. Dans mon esprit, je ne pensais qu’à Nice. Donc nous n’avons jamais été proches d’un accord», a-t-il ajouté dans des propos rapportés par RMC Sport. Pour rappel, Nice a déboursé aux alentours de 25 millions d’euros (bonus inclus) pour s’offrir les services du joueur de 23 ans.

À lire

Didier Digard se fiche du retour de Galtier à Nice