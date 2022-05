Que devient Mapou Yanga-Mbiwa ?

La suite après cette publicité

Et revoilà Mapou Yanga-Mbiwa ! Samedi, le défenseur est apparu sur la pelouse de la Mosson lors de la rencontre opposant le MHSC au Paris Saint-Germain. Bien évidemment, il n'a pas chaussé les crampons pour jouer. Mais il était là pour donner le coup d'envoi de la rencontre avec Vitorino Hilton à l'occasion des festivités organisées pour célébrer les dix ans du titre de champion de France des Héraultais. Un souvenir qui restera gravé à vie dans la mémoire du joueur âgé désormais de 33 ans. Interrogé par le Midi Libre il y a quelques jours, il s'était remémoré cette saison avec émotion.

«Chaque moment je les ai vécus à 100 %. Le match à Auxerre (le dernier de la saison), c’est un mélange de sentiments dans le corps que je ne connaissais pas. Ça monte à 2000, ça descend à moins 2000. Contre Lille (avant-dernier match), c’était à 2000 tout le long. Le truc sur la Comédie, c’est une délivrance de tout le travail du club, de l’équipe, des fans. En soulevant le trophée, je me suis revu au centre de formation. En une fraction de seconde, j’ai revu toute ma carrière en accéléré». Une carrière qui avait démarré fort dans l'Hérault où il a gravi tous les échelons jusqu'à remporter la L1 en 2012.

Des galères à Lyon

Ce qui lui a ouvert les portes des Bleus le 15 mai 2012. Quelques mois plus tard, en janvier 2013, il a rejoint Newcastle, dont le petit péché mignon était de miser sur des Frenchies. Ensuite, direction l'AS Roma à l'été 2014. Un club où il a retrouvé la confiance et du temps de jeu. Ce qui a attiré l'attention de l'Olympique Lyonnais, qui l'a acheté 8 M€ en 2015 pour l'associer à Samuel Umtiti. Titulaire, il a ensuite dû composer avec la concurrence de Nicolas Nkoulou et Emanuel Mammana (2016), puis de Marcelo (2017) et Jason Denayer (2018). Mais après seulement deux saisons à Lyon, il avait déjà perdu sa place dans le onze.

Envoyé avec la réserve et placardisé, le défenseur a tenu bon. Poussé dehors à chaque mercato par son club, qui voulait se délester de son imposant salaire d'environ 280 000 euros par mois, il est resté. En février 2019, il avait poussé un petit coup de gueule sur sa situation dans les colonnes de Lyon Capitale. «Franchement ? Je ne comprends pas. Tout le monde est perdant dans l’affaire. Je ne joue pas, donc ma cote baisse. Et le club voit fondre ma valeur. Peut-être que Lyon décidera de me faire craquer. Mais ce n’est pas mon genre, même si parfois le mental a pu lâcher un peu par moments. C’est digéré, j’ai évacué le négatif. Si je dois aller au bout de mon contrat, j’irai».

Mapou n'exclut rien pour son avenir

Et c'est ce qu'il a fait. Le 30 juin 2020, il a donc quitté l'Olympique Lyonnais au cours d'une saison où il n'était apparu qu'à deux reprises avec l'équipe B. La première fois face à Marseille-Endoume le 25 janvier (90 minutes). La seconde face à Moulins-Yzeure le 15 février 2020 (90 minutes). Depuis, plus rien pour le natif de Bangui. Pourtant libre, Yanga-Mbiwa n'est pas parvenu à trouver un point de chute. On a cru le voir rebondir à Montpellier, où son nom a été cité à l'été 2020. Mais son retour n'a pas eu lieu. Six mois plus tard, en janvier 2021, on a parlé de lui au CSKA Sofia en Bulgarie. Mais ça ne s'est pas produit.

Depuis, plus grand-chose hormis l'éternel serpent de mer concernant son retour à Montpellier. Et le joueur, domicilié à Dubai et sans activité depuis la fin de son aventure à Lyon, a remis lui-même le sujet sur la table lors d'un entretien au Midi Libre. «Je prends un peu de bon temps avant de m’y remettre. (…) Je n’ai rien eu de suffisamment intéressant. Je ne suis pas pressé, je ne vais pas me jeter sur n’importe quoi. (…) Un retour est toujours possible, regardez Rémy (Cabella). Il faut voir avec Laurent (Nicollin). Se retrouver avec certains anciens champions de France en 2012, ce serait assez fort». Et surtout inattendu ! Mais boucler la boucle là où tout a commencé serait un rêve pour le joueur, avant de mettre un point final à sa carrière.