EdF : Didier Deschamps assume son système

Depuis quelques mois, l'équipe de France se présente avec un système en 3-4-1-2. Didier Deschamps, présent en conférence de presse à la veille de la réception de l'Afrique du Sud, à Lille, en amical, a évoqué cette organisation tactique.

«Chaque système a ses qualités, je pense que ce système pose plus de problèmes à l’adversaire. Ils (la Côte d'Ivoire) nous ont posé des problèmes, mais n’ont pas résolu ceux qu’on leur a posés avec Théo (Hernandez). On peut créer plus de difficultés à l’adversaire comme ça. On peut en concéder un peu plus, tant que ce n’est pas décisif. Ce sont des ajustements, des longueurs de courses. C’est de la communication aussi, comme c’est valable dans d'autres zones du terrain», a-t-il expliqué dans le détail avec mentions au travail de ses «joueurs de couloir». «Si on a le ballon, ils n'ont pas besoin de rester à deux derrière, ils doivent jouer dans la largeur. On peut avoir un peu plus de sécurité d’un côté. Mais c'est l’action qui demande ça.»