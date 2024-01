La blessure de CR7 bouleverse les plans d’Al-Nassr

Si Karim Benzema traîne son spleen en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo, lui, est très heureux à Al-Nassr. Un club qui compte sur lui pour promouvoir l’image de la Saudi Pro League à travers le monde. Un rôle qui tient à cœur à CR7, qui est d’ailleurs ambassadeur du championnat. Présent en Chine avec son équipe, l’attaquant, qui a été accueilli par du monde, ne va malheureusement pas pouvoir tenir son rang puisqu’il est blessé. «J’aime ce pays [la Chine]. J’adore être ici. J’aime être avec vous. Je veux jouer pour vous. S’il vous plaît, ne soyez pas triste, parce que je suis triste aussi», a avoué le joueur. Al-Nassr a d’ailleurs annulé sa tournée comme cela a été annoncé dans un communiqué de presse.

«Nous sommes tristes d’annoncer que malheureusement, pour des raisons indépendantes de la volonté d’Al-Nassr, l’événement de deux matches prévu les 24 et 28 janvier a été reporté à une date qui sera déterminée ultérieurement. Nous sommes venus ici à Shenzhen avec beaucoup de respect pour les fans de football chinois et en particulier pour les fans du club Al-Nassr et de son capitaine, Cristiano Ronaldo. Gardant cela à l’esprit, ainsi que les relations étroites entre l’Arabie Saoudite et la Chine, nous, à Al-Nassr, sommes prêts à terminer notre camp d’entraînement comme prévu à Shenzhen, une ville qui nous a chaleureusement accueillis et a montré beaucoup d’amour envers nous et notre équipe. Par ailleurs, nous avons convenu avec les organisateurs de programmer un nouveau match le plus tôt possible en Chine. Le Club d’Al-Nassr a toujours montré son engagement inconditionnel dans ce tournoi et a voyagé avec son effectif au complet, dont Cristiano Ronaldo, pour participer à cette tournée. Nous affirmons notre grande appréciation et notre amour pour nos fans en Chine, et nous sommes impatients de jouer devant eux dès que possible.» Le rendez-vous est pris !