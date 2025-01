L’OL a rejeté une offre pour Saïd Benrahma

Cet hiver, plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais sont potentiellement sur le départ, à l’image de Maxence Caqueret ou d’Ernest Nuamah. Mais les Gones doivent aussi gérer le cas Saïd Benrahma (29 ans). Arrivé l’hiver dernier entre Rhône et Saône, l’international algérien attise les convoitises. Il y a quelques semaines, nous vous avons parlé d’un intérêt d’Ipswich Town ainsi que dans le Golfe.

L’Equipe le confirme d’ailleurs puisque le quotidien sportif révèle qu’une écurie de Saudi Pro League, à savoir Neom, a fait une offre pour Benrahma. Il s’agit d’un prêt avec une option d’achat quasiment obligatoire d’un montant supérieur à 7 M€. Mais les pensionnaires du Groupama Stadium ont d’ores et déjà refusé cette proposition. Le joueur, lui, ne serait pas non plus intéressé par ce projet.