Mercato : l’OL a désigné ses indésirables

Un bon client. Pour les médias couvrant au quotidien l’actualité de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc régalait en conférence de presse lorsqu’il s’agissait d’évoquer le mercato. Le Président n’hésitait pas à faire passer certains messages à sa direction et à répondre à toutes les questions ou presque sur ce sujet précis. Pierre Sage, lui, a un style un peu plus classique. Comme la plupart des entraîneurs, le technicien tricolore, qui a parfaitement réussi à relancer la machine lyonnaise il y a un peu plus d’un an, répond vaguement ou botte en touche. Il en a fait la preuve lors de la dernière conférence de presse de l’année avant le match de Coupe de France face à Feignies Aulnoye.

«Il est crucial que les joueurs concernés soient mobilisés. Ceux en discussion pour un départ pourraient ne pas être impliqués. Nous disposons actuellement de 24 joueurs de champ. Je vais être très vigilant, car intégrer le groupe ne sera plus perçu comme une simple récompense. Le mercato est conditionné par les décisions de la DNCG. Ce n’est pas une période de développement, mais d’équilibrage. Si nous ne pouvons pas recruter à l’extérieur pour répondre à nos besoins, il faudra être performants en interne. Le mercato est souvent rythmé par des mouvements en fin de période, qui peuvent soit renforcer l’équipe, soit l’affaiblir.» On n’en saura pas plus pour le moment, alors que les pensionnaires du Groupama Stadium sont marqués à la culotte par la DNCG cet hiver.

Un mercato d’été raté dans le sens des départs

Le 17 novembre dernier, le gendarme financier du football tricolore a frappé fort sur les doigts de l’OL. «Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2024-2025, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G : Olympique Lyonnais, encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter. Rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Interdit de recrutement, Lyon, qui pourrait contourner la décision de la DNCG en obtenant le prêt gratuit de Thiago Almada (Botafogo); sait qu’il doit dégraisser.

C’était déjà une nécessité l’été dernier. Mais la direction sportive, menée à l’époque par David Friio, avait échoué dans sa mission. Si on met de côté Jake O’Brien qui a été plutôt bien vendu à Everton (19,5 M€), quelques gros salaires, à l’image de Dejan Lovren (PAOK), ou des éléments jugés indésirables ont trouvé des portes de sorties de manière définitive (Alvero, Kadewere, Diomandé) ou sous la forme d’un prêt (Lepenant, Mangala, Amin Sarr, Adryelson). Mais les dirigeants ont clairement échoué à vendre les joueurs placés sur la liste des transferts, à l’image de Rayan Cherki, Maxence Caqueret ou d’Anthony Lopes. Tous sont restés. Voyant que la situation se compliquait, l’OL a tenté de pousser Ernest Nuamah au départ vers Fulham. Mais ce transfert a également capoté.

Des indésirables cet hiver

Pendant ce temps, le jeune Mamadou Sarr a été vendu 10 M€ à Strasbourg. Ce qui était resté en travers de la gorge des supporters. De son côté, l’OL, plus que fourni à certains postes notamment en attaque, sait qu’il va falloir cette fois-ci réussir à se délester de quelques joueurs. En fin de contrat en juin prochain, Anthony Lopes (34 ans), qui ne joue plus avec les pros et ne vit pas très bien son déclassement, est clairement invité à aller voir ailleurs. Mais le Portugais, qui a l’un des plus gros salaires de l’effectif (350 000 euros par mois, ndlr), n’est pas pressé. D’autant qu’il est en position de force puisqu’il pourra signer librement où il le souhaite dans six mois. Le tout avec une prime à la signature.

Comme lui, Maxence Caqueret (24 ans) ne traverse pas sa meilleure période sous le maillot des Gones. Il est passé de titulaire à remplaçant (14 rencontres jouées toutes compétitions confondues, 8 titularisations). Ses prestations n’ont pas vraiment convaincu Pierre Sage, qui l’avait notamment écarté après la défaite face à Besiktas en Ligue Europa (0-1) à la fin du mois d’octobre. Dans le dur, Caqueret, qui n’a pas vraiment brillé en Coupe de France en décembre, est logiquement frustré par sa situation inédite. Au club, certaines sources nous indiquent qu’il veut malgré tout s’accrocher. D’autres nous précisent que l’OL, qui le vendra en cas d’offre jugée intéressante, n’a pas forcément été approché pour le joueur pour le moment.

Un secteur offensif surpeuplé

Mais l’idée est bien d’essayer de se séparer de son contrat long (jusqu’en 2027) et de son salaire (environ 280 000 euros par mois, ndlr) pour s’approcher des demandes de la DNCG. Selon transfermarkt, sa valeur marchande actuelle est estimée à 15 M€. Certaines sources nous indiquent que la porte pourrait s’ouvrir pour ce prix-là ou un peu moins. On n’imagine pas Lyon brader son joueur quoi qu’il arrive. Comme lui, Gift Orban (22 ans) est un candidat au départ. La Turquie, notamment Galatasaray et Trabzonspor, a tenté le coup. En vain. Hoffenheim a ses faveurs et avance positivement sur le dossier. Toujours dans le secteur offensif, Wilfried Zaha (32 ans) pourrait aussi plier bagage. Mais l’Ivoirien est prêté par Galatasaray.

Et comme il a déjà joué avec les Turcs et les Rhodaniens cette saison, il ne peut pas rejoindre un troisième club européen comme le stipule le règlement. En revanche, il pourrait filer dans un club qui suit un calendrier basé sur l’année civile. D’après les informations venues de Turquie, le Charlotte Football Club en Major League Soccer serait sur le coup. Ernest Nuamah (21 ans), lui, a l’embarras du choix. Everton, Fulham et Crystal Palace sont séduits comme révélé sur notre site au début du mois. Pour lui, l’OL espère récupérer au moins la somme investie, soit environ 25 M€. Arrivé l’hiver dernier, Saïd Benrahma, a des touches dans le Golfe. De source anglaise, Ipswich Town (29 ans) a aussi un œil sur l’Algérien, qui connaît parfaitement la Premier League.

L’épineux cas Rayan Cherki

Très proche de lui, Georges Mikautadze (24 ans) intéresse Galatasaray, Everton et le Bayer Leverkusen. Mais d’après nos informations, il n’a aucune intention de quitter Lyon, où il se sent bien. Paul Akouokou (27 ans), lui, n’entre plus dans les plans du club depuis l’été dernier. Le milieu, lui, n’est pas pressé de bouger alors qu’il a un bon salaire à Lyon. Malgré tout, il a des touches en Espagne selon nos informations. Mahamadou Diawara (19 ans), lui, veut s’en aller. Il est lassé de leur statut de remplaçant et veut enchaîner. Saël Kumbedi (19 ans), lui, veut rester et s’accrocher pour gagner du temps de jeu. Mais Lyon n’est pas contre son départ si une bonne proposition arrive cet hiver nous a-t-on fait savoir. Prêté à Botafogo, Adryelson (26 ans), lui, devrait revenir à Lyon. À moins qu’il ne rejoigne Cruzeiro au Brésil selon la presse auriverde. Concernant Jeffinho (24 ans), l’OL souhaite qu’il reste à Botafogo dans l’idéal.

Pour Rayan Cherki (21 ans), la situation est bien différente. Invité à s’en aller l’été dernier, le joueur né en 2003 était finalement resté à quai. Il avait accepté de prolonger son contrat jusqu’en 2026, avec une option jusqu’en 2027 si jamais il ne rejoint pas un club l’été prochain. Une solution qui a finalement arrangé toutes les parties puisque Cherki a réalisé une super première partie de saison. Cela s’est donc ressenti sur le prix demandé par l’OL, qui a fixé un montant minimum de 30 M€. Soit le double de l’été dernier. Outre le Bayer Leverkusen, le PSG et Liverpool sont les deux clubs qui sont les plus intéressés à l’heure actuelle. Et si Lyon, dont on sait que les relations avec Paris sont fraîches, pourrait voir d’un bon œil sa vente, le joueur, lui, a été très clair. Il n’envisage pas de départ cet hiver et reste pleinement concentré sur l’Olympique Lyonnais. Un club qui va devoir se montrer bien meilleur que l’été dernier pour dégraisser et par conséquent renflouer ses caisses.