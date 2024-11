Real Madrid : Vinícius Júnior ouvre la porte à l’Arabie saoudite !

La nouvelle a fait l’effet d’une petite bombe sur la planète football. Annoncé comme le grand favori au Ballon d’Or 2024, Vinícius Júnior a finalement été coiffé sur le poteau par un certain Rodri, lui aussi auteur d’une saison 2023-2024 exceptionnelle que ce soit avec Manchester City ou l’Espagne. Choqué, l’international brésilien (35 sélections, 5 buts) est pourtant rapidement sorti du silence, assurant qu’il allait redoubler d’efforts pour atteindre ses objectifs. «J’en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts», avait ainsi lancé froidement l’ancien crack de Flamengo. Oui mais voilà, malgré cette détermination affichée, le natif de São Gonçalo a tout de même vécu cet épisode comme un terrible affront.

Un échec qui a, par ailleurs, modifié ses plans puisque ce dernier prévoyait de demander le plus gros salaire du Real Madrid en cas de sacre au Ballon d’Or. À noter, également, que le droitier d’1m76 a vu, à cette occasion, une prime de plus de 1 M€ (incluse dans son contrat) lui passer sous le nez. Dès lors, les hautes sphères de la Casa Blanca s’activent pour tenter de consoler leur protégé. Ces dernières heures, Relevo indiquait, à ce titre, que le board merengue souhaitait offrir un nouveau contrat à son ailier gauche, un an seulement après l’avoir prolongé. Une proposition à laquelle l’intéressé n’a, cependant, toujours pas donné suite. De quoi ouvrir le dossier de son avenir ? À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’interrogation est légitime.

Un contrat historique sur 4 saisons

En effet, si la pépite auriverde continue d’attirer de nombreux cadors européens - à l’instar du PSG, de Manchester United ou encore de Chelsea - l’Arabie saoudite est, elle aussi, plus que jamais à l’affût. Selon nos dernières informations, le gouvernement saoudien, déterminé à l’idée de le placer à Al-Hilal, s’est même d’ores et déjà déplacé à Madrid pour rencontrer le joueur de 24 ans et lui présenter un projet - sur écran géant - totalement dingue. Toujours d’après nos indiscrétions, les Saoudiens ont également fait une offre au Brésilien, à savoir un contrat de quatre saisons, assorti d’un salaire annuel net encore jamais perçu sur la planète football.

Une offre historique qui ferait donc de Vinícius Júnior le joueur le mieux payé au monde, tout en ayant son mot à dire sur le recrutement. De son côté, le joueur a lui ouvert la porte à un départ de Madrid pour tenter l’aventure dans le Golfe. Cependant et toujours selon nos informations, le numéro 7 des Merengues veut rallier l’Arabie saoudite qu’à partir de 2026. Avant cela, celui qui totalise 8 buts et 7 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison compte bien poursuivre sur son rythme et ainsi candidater au prochain Ballon d’Or…