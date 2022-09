Portugal - Espagne : les compositions sont là

La sixième journée de Ligue des Nations se termine ce soir avec un duel fort savoureux entre le Portugal et l'Espagne. A domicile, les Lustaniens misent sur un 4-3-3 avec Diogo Costa dans les cages derrière Joao Cancelo, Ruben Dias, Danilo Pereira et Nuno Mendes. William Carvalho est positionné comme sentinelle auprès de Ruben Neves et Bruno Fernandes. Seul en pointe, Cristiano Ronaldo est accompagné de Bernardo Silva et Diogo Jota.

De son côté, l'Espagne s'établit dans un 4-3-3 avec Unai Simon comme dernier rempart. Devant lui, Dani Carvajal, Hugo Guillamon, Pau Torres et José Gaya forment la défense alors qu'on retrouve Koke, Rodri et Carlos Soler dans l'entrejeu. Les ailes sont occupées par Pablo Sarabia et Ferran Torres alors qu'Alvaro Morata est seul en pointe.

Les compositions

Portugal : Costa – Cancelo, Danilo, Dias, Mendes – Neves, Carvalho, Fernandes – Bernardo, Ronaldo, Jota

Espagne : Simon – Carvajal, Guillamon, Torres, Gaya – Soler, Rodri, Koke – Sarabia, Morata, Torres