BVB : Jude Bellingham fustige l'arbitre du Klassiker

Après la défaite face au Bayern Munich (3-2), le milieu de terrain du Borussia Dortmund n'a pas caché sa frustration à la suite de la décision discutable de l'arbitre M. Felix Zwayer, donnant un pénalty aux Bavarois en fin de rencontre pour une main de Mats Hummels : «Pour moi, ce n'était pas un penalty. Hummels ne regarde même pas le ballon et essaie seulement de se dégager de la mêlée», a-t-il confié au micro de ViaPlay.

La suite après cette publicité

L'international anglais (10 sélections, 0 but) a également fustigé l'homme en noir de la rencontre : «On peut aussi revoir beaucoup d'autres scènes du match. Mais vous donnez le plus grand match d'Allemagne à un arbitre qui a déjà truqué un match, qu'attendez-vous alors ?» Le joueur de 18 ans fait référence à une affaire d'arbitrage truqué dans laquelle était impliqué M. Zwayer en 2004 : en effet, l'arbitre de 40 ans avait perçu une somme d'argent en tant qu'arbitre assistant pour siffler des décisions litigieuses lors du match entre le SV Wuppertal et le Werder Brême II, en faveur de Wuppertal.

Le classement de la Bundesliga