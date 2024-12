Un club étonnant veut relancer le flop Antony

Lorsque l’on évoque les plus gros flops du football de ces dernières années, Antony arrive forcément très haut dans la liste. Il faut dire que Manchester United avait déboursé 95 millions d’euros pour l’attirer dans ses rangs à l’été 2022, et que pour l’instant, le retour sur investissement est inexistant. Considéré comme un dribbleur redoutable et un joueur capable de faire des différences avec une facilité déconcertante sur les terrains, l’ancien de l’Ajax affiche pour l’instant l’image d’un joueur souvent perdu sur le terrain, incapable de réussir quoi que ce soit et souvent fantomatique.

Ces dernières semaines, Ruben Amorim a pourtant tenté de le relancer un peu, lui donnant un peu plus d’opportunités qu’Erik ten Hag, à l’image de sa titularisation en League Cup contre Tottenham ou de sa demi-heure sur la pelouse contre les Wolves. Mais rien n’y fait, le joueur qui a marqué un seul petit but en onze apparitions toutes compétitions confondues cette saison n’y arrive pas. Et selon les informations de la presse espagnole, il y a un club qui aimerait bien le relancer cet hiver.

Une option séduisante

Comme l’indique le média El Diario de Sevilla, le Betis est intéressé par Antony. Le club andalou, actuellement neuvième au classement de la Liga, cherche à renforcer son secteur offensif pour cette deuxième partie de saison pour accrocher les places européennes, et l’idée de récupérer le Brésilien en prêt plaît aux dirigeants. L’été dernier déjà, le Betis avait sondé l’entourage d’Antony, qui avait finalement décidé de rester en terres anglaises, mais la donne a changé pour ce mercato hivernal.

« Si le club pense que ce serait une bonne idée de prêter Antony en janvier pour qu’il puisse obtenir plus de temps de jeu et retrouver de la confiance, nous travaillerons ensemble sur cette option. Sinon, Antony travaillera dur pour reprendre sa place et montrer ses meilleures qualités sous la direction du nouvel entraîneur Ruben Amorim », confiait son agent il y a quelques jours seulement. L’équipe entraînée par Manuel Pellegrini, qui peut notamment s’appuyer sur un bon Giovanni Lo Celso et un Isco de retour après une longue blessure, pratique un jeu plutôt tourné vers l’attaque et manque de qualité sur les ailes, avec le jeune Assane Diao qui pourrait en plus être vendu. Affaire à suivre…