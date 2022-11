CdM : le Sénégal entretient un petit espoir pour Mané

Terrible nouvelle pour la sélection sénégalaise que le forfait de son joueur-star Sadio Mané. Oui, mais... Alors que de nombreuses sources confirment l'absence de l'attaquant du Bayern Munich, sorti sur blessure ce mardi, la Fédération sénégalaise laisse encore planer le doute, avant une possible officialisation. Et bien qu'Augustin Senghor, son président, se dise « inquiet » de la situation, il n'a, pour le moment, pas officialisé la nouvelle.

« Imaginez que la France perde Benzema. On croise les doigts, on est inquiet depuis les nouvelles qui nous sont parvenues hier (mardi). Nous attendons la consultation du département médical (du Bayern) et une notification officielle de la part du club. La rigueur veut qu'on attende des infos fiables venant du club lui-même », a-t-il déclaré à l'AFP.