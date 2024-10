Inter Miami : Luis Suárez veut prolonger

Luis Suárez ne se voit pas encore raccrocher les crampons. À 37 ans, l’Uruguayen continue de prendre du plaisir de l’autre côté de l’Atlantique avec l’Inter Miami. Celui qui se sent très bien en Floride pourrait même prolonger son contrat avec la franchise de David Beckham. « Mon avocat parle au club, mais je suis calme. Je vais terminer la saison de la meilleure façon possible, ce que je voulais et montrer au club que l’on vient avec envie, qu’on se sent bien physiquement et avec l’ambition de continuer à faire partie de l’histoire de ce club », a révélé l’ancien de Liverpool à ESPN Uruguay.

Avec ses copains du Barça - Leo Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets - à l’Inter Miami, 'El Pistolero’ vit une seconde jeunesse à l’aube de ses 40 ans. Impliqué sur 25 buts (18 buts, 7 passes décisives) en 26 matchs de Major League Soccer, Luis Suárez brille de mille feux et continue de porter le club. Auteur d’un excellent démarrage, l’Inter Miami pourrait, de son côté, battre le record de points obtenus sur une saison de MLS.