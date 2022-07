Kipsta dévoile un ballon spécial pour le Trophée des Champions

La LFP et Kipsta, nouvel équipementier du foot français, ont présenté ce mardi le ballon du Trophée des Champions, qui opposera le PSG à Nantes le 31 juillet prochain en Israël.

Le Trophée des Champions a droit à son ballon spécial. Alors que le Paris Saint-Germain, champion de France 2022, affrontera le FC Nantes, vainqueur de la dernière édition de la Coupe de France, le 31 juillet prochain (20h heure française) à Tel Aviv (Israël), la Ligue de Football Professionnel et Kipsta viennent de présenter le ballon qui sera utilisé pour ce premier match de la saison en France.

Une conception unique

La marque du groupe français Décathlon, qui entame sa première année de collaboration avec le football français et prend ainsi la relève d'Uhlsport, a conçu un design particulier pour le ballon de la Ligue 1 2022-2023.

Le cuir en question est en effet décliné aux couleurs du Trophée des Champions, tout en reprenant bien sûr le code de celui qui sera employé par les joueurs sur les pelouses de l'élite tout au long de la saison dans l'hexagone. On retrouve ainsi l'utilisation des couleurs du TdC, mais aussi l'intégration de l'événement et des logos parisiens et nantais. Une création à retrouver très vite sur le pré du Bloomfield Stadium.