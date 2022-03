Mondial 2022, Italie : Mancini et Chiellini réagissent à l'incroyable élimination face à la Macédoine du Nord

C'est un véritable fiasco pour le football italien. Quasiment 4 ans après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, l'Italie est tombée, une nouvelle fois. Chez elle, à Palerme, face à la petite sélection de Macédoine du Nord, les coéquipiers de Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, qui dominaient la rencontre sans marquer, se sont fait surprendre dans les dernières secondes du match grâce à une frappe soudaine de Trajkovski (90e+3). Un véritable désastre pour les Italiens qui ratent donc une deuxième Coupe du monde de suite.

Après le match, Giorgio Chiellini, joueur emblématique de la sélection, n'avait pas les mots. Le défenseur de la Juventus était dévasté. « Nous avons joué un bon match où nous avons certainement raté quelque chose, mais nous n'avons pas été présomptueux, nous avons commis des erreurs. De septembre à aujourd'hui et nous avons les a payés. Je suis fier de mes coéquipiers et de cette équipe qui aujourd'hui encore a tout donné, nous sommes déçus, le cœur brisé, dévasté, tous les adjectifs possibles. Il faut recommencer. Un grand vide restera en nous et j'espère que ce vide peut nous donner de l'énergie pour repartir. Roberto Mancini est indispensable pour cette équipe nationale. Espère qu'il restera. Il faut repartir et essayer de gagner et dans quatre ans se qualifier à cette Coupe du monde.»

L'avenir de Roberto Mancini remis en question

Il faudra ainsi encore quatre nouvelles années pour que Marco Verratti puisse avoir une chance de redisputer une Coupe du monde dans sa carrière. Mais après ce nouveau fiasco, c'est surtout de l'avenir de Roberto Mancini dont il est question. Le sélectionneur italien a, lui aussi, semblé sonné après cette improbable défaite. « Je suis plus que déçu, je n'ai rien à dire. Quelque chose d'incroyable s'est produit ce soir. On méritait de gagner l'Euro, ce soir, on n'a vraiment pas eu de chance… mais c'est comme ça, c'est la réalité. Je suis désolé pour les joueurs. Je suis sûr que cette équipe a un bel avenir. Je soutiens plus que jamais mes joueurs », a-t-il expliqué.

Arrivé en 2018 après la qualification ratée de l'Italie au Mondial en Russie, le coach italien sait qu'il est plus que jamais menacé. Mais difficile après cette défaite de se projeter sur le futur. « Nous verrons. Maintenant, je suis trop déçu pour parler de mon avenir, on verra », a-t-il regretté. Et Giorgio Chiellini est pratiquement dans le même cas de figure, à quasiment 38 ans. « Si c'était le dernier match avec l'équipe nationale ? Je pense qu'on devrait jouer le prochain, ce n'est pas le moment d'y penser ». Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau coup de tonnerre qui a frappé le football transalpin ce jeudi soir.