Ajax : Mazraoui confirme ses envies de départ

Ce dimanche après-midi à Eindhoven, l'Ajax Amsterdam a battu son rival éternel du PSV pour s'asseoir sur la première marche du classement d'Eredivisie. Les hommes d'Erik ten Hag se sont imposés 2 buts à 1, le but victorieux ayant été inscrit par le latéral droit marocain, Noussair Mazraoui. Le natif de Leiderdrop aux Pays-Bas évolue à l'Ajax depuis ses 9 ans et son contrat arrive à expiration à la fin de saison.

En interview d'après match il est revenu sur ses intentions pour la suite de sa carrière, lui qui serait intéressé par le FC Barcelone, indiquant qu'il était temps de découvrir autre chose : « je pense que les chances que je reste à l'Ajax sont très faibles, peut-être 5%... Je suis ouvert à quelque chose de nouveau, je joue ici depuis 16 ans et je pense que c'est le bon moment pour partir.»

