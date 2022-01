Ces stars qui offrent leur service au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Tout heureux d’avoir pu recruter Ferran Torres, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, s’enthousiasmait pour la suite du mercato culé. « Nous sommes toujours une référence sur le marché du football. Et je crois que tout le monde peut se préparer parce que nous sommes de retour. Avec l'envie de très bien faire, a lancé celui qui a été nommé président en mars 2021. »

Des propos qui pouvaient faire sourire puisque la situation financière des Blaugranas n’est pas vraiment annonciatrice de mercatos XXL. Et pourtant. En coulisses, les Culés se démènent pour faciliter leur recrutement. C’est ainsi, par exemple, qu’ils ont pris la décision de prolonger Samuel Umtiti (pour lisser son salaire dans le temps) ou de renvoyer Yusuf Demir en Autriche. Car si le Barça fait tout pour être en mesure de recruter, c’est parce qu’il sait qu’il a la cote, notamment auprès des grands noms !

Le Barça attire toujours

Récemment, Edinson Cavani et Alvaro Morata ont clairement manifesté leur désir de rallier la Catalogne. L’Espagnol a été freiné par la Juventus, mais El Matador a clairement fait savoir qu’il est prêt à venir une fois son contrat à Manchester terminé (en juin prochain). Et ceux deux-là ne sont pas les seuls à regarder en direction de Barcelone. C’est tout du moins ce qu’annonce Mundo Deportivo. Car la chance du Barça, c’est que plusieurs recrues au nom ronflant seront bientôt disponibles gratuitement, à prix réduit ou alors parce qu’elles veulent absolument changer de club. Et le quotidien catalan a listé les noms de tous ceux qui se verraient bien atterrir à Barcelone.

Ainsi, Timo Werner (Chelsea), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Hakim Ziyech (Chelsea), Federico Bernardeschi (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) ont ainsi été proposés pour cet hiver. Sans suite. Pour l’été prochain, trois stars de Serie A, dont deux libres de tout contrat, ont également été offertes : Paulo Dybala (Juventus), Franck Kessié (AC Milan) et Dusan Vlahovic (Fiorentina). Même situation contractuelle pour Noussoir Mazraoui (Ajax) et Antonio Rüdiger (Chelsea). Bref, la liste est longue et le Barça ne pourra pas tous les recruter. Mais voici une belle preuve de l’intérêt que suscitent les Blaugranas malgré leurs difficultés financières.