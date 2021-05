Le Borussia Dortmund présente son maillot domicile pour la saison 2021-2022

À quelques heures de la dernière journée de Bundesliga qui s’annonce palpitante avec la lutte entre Dortmund et Wolfsburg pour la dernière place qualificative en Ligue des champions, Puma profite de l'attention portée sur Erling Haaland et ses coéquipiers pour dévoiler un tout nouveau maillot.

Si la saison se ponctue d’une nouvelle qualification en C1, les joueurs du BVB se seront fait peur avec un début de saison bien en-deçà des attentes, conduisant le club à limoger Lucien Favre. Sous la houlette d’Edin Terzić, le Borussia Dortmund a eu du mal à relancer la machine avant de se reprendre sur cette fin de saison en remportant la Coupe d’Allemagne et en alignant 6 victoires consécutives en Bundesliga. Pour le dernier match de la saison face au Bayer Leverkusen au Signal Iduna Park, Jadon Sancho et ses partenaires porteront leur nouvelle tunique.

Puma et le BVB travaillent main dans la main depuis la fameuse saison 2012-2013 où le club présidé par Reinhard Rauball avait atteint la finale de la Ligue des champions. L’équipementier allemand n’a jamais trahi les couleurs jaunes et noires historiques du club sur les tuniques principales mais s’est tout de même permis quelques fantaisies, notamment sur le maillot de la saison 2020-2021 avec son design électrique. Pour la saison prochaine, la marque au félin bondissant revient sur un design plus classique inspiré du passé.

Sur le fond jaune emblématique, on retrouve des manches remplies de rayures jaunes et noires inspirées du maillot de la saison 1996-1997 conçu par Nike. Lors de cette saison, les Jaune et Noir avaient d’ailleurs remporter leur seule Ligue des champions. Contrairement au maillot Nike de l'époque, les rayures sont très fines et se glissent en diagonale. Une large bande noire vient également couvrir les épaules et la nuque alors que les flocages sont évidemment de la même couleur. Comme la saison passée, on retrouve une petite touche de blanc au niveau du sponsor maillot « 1&1 ».