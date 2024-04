L1 : l’arbitre de PSG-OL a été désigné

Cette semaine, le Paris Saint-Germain va enchaîner les rencontres de gala. Ce soir, les hommes de Luis Enrique vont défier le FC Barcelone pour se qualifier pour les 1/2 finales de l’UEFA Champions League. Puis, ils croiseront le fer dimanche à domicile face à l’Olympique Lyonnais, qui effectue une sacrée remontada au classement.

Et l’arbitre de ce choc de la 30e journée de Ligue 1 est connu. En effet, c’est François Letexier qui sera au sifflet. Il sera assisté par Mehdi Rahmouni et Julien Aube. Gaël Angoula (4e arbitre) et Éric Wattellier et Abdelali Chaoui (VAR) l’épauleront.