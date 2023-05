BL : Stuttgart se balade à Mayence et sort de la zone rouge

Rencontre décisive pour le VfB Stuttgart ce dimanche après-midi sur la pelouse de Mayence, dans le cadre de la 33e journée de Bundesliga. En effet, l’avant-dernier du championnat pouvait sortir de la zone de relégation en cas de victoire face au FSV, à quatre points de la sixième place, qualificative pour la Ligue Europa Conference. Les visiteurs s’imposaient à la Mewa Arena grâce à un excellent Chris Fuhrich (1-4).

En effet, après l’ouverture du score de l’équipe locale signée Ingvartsen (1-0, 23e) et l’égalisation d’Endo avant la pause (1-1, 41e), le milieu de terrain allemand servait d’abord l’ancien Rennais Serhou Guirassy (1-2, 64e) avant de se muer en buteur (1-3, 78e) et d’offrir une seconde offrande dans le match, à Tanguy Coulibaly cette fois (1-4, 90+1e). Une victoire importante pour les pensionnaires de la Mercedes-Benz Arena, qui ne sont plus relégables. Mayence, quant à elle, voit son rêve européen s’éloigner…

