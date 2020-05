FIFA : organisation d'un match pour lutter contre le coronavirus

Alors que la pandémie de coronavirus ne cesse de faire des victimes à travers la planète (environ 315 000 décès et plus de 4,7 millions de personnes infectées), la FIFA a indiqué ce lundi, dans un communiqué, que sa fondation allait organiser une rencontre de football dans le but de récolter des fonds qui bénéficieront à Access to COVID-19 Tools (ACT), «une initiative mondiale visant à accélérer le développement, la production et un accès international équitable aux technologies sanitaires essentielles pour lutter contre le coronavirus (diagnostic, traitement, vaccin)».

Dans le communiqué, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a prévenu qu'il était prêt à «attendre plusieurs mois» mais que de l'instance dirigeante du football mondial s'engageait à l'organisation d'«un événement mondial pour lever des fonds, dès que la situation sanitaire le permettra». Et au patron de la Fédération internationale d'ajouter : «il est de notre responsabilité de faire preuve de solidarité et de continuer à faire tout notre possible pour participer et soutenir les efforts de lutte contre la pandémie». Au mois de mars dernier, la FIFA avait effectué un don de 10M$ (environ 9,2M€) à l'OMS pour participer à la lutte contre le Covid-19.