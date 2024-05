Lens : Franck Haise approuve une arrivée de Raphaël Varane

Libre de tout contrat dès cet été, Raphaël Varane pourra s’engager où il le souhaite dans les prochaines semaines. Selon nos informations, le RC Lens étudie la faisabilité d’un retour du joueur dans l’Artois. Le joueur lui-même avait annoncé l’année dernière vouloir finir sa carrière « soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens », les deux premières options semblant désormais écartées. Interrogé en conférence de presse d’avant-match sur un possible retour du champion du monde dans l’équipe lensoise, Franck Haise n’a pas éludé la question.

« Évidemment que Raphaël Varane peut m’intéresser par ses qualités de joueur, de leader, ses qualités humaines, tout ce qu’il représente et ce qu’il est capable de donner », a d’abord déclaré le coach Sang et Or. Avant de tempérer : « les aspects financiers ne dépendent pas de moi. S’il devait y avoir une possibilité, je serais l’entraîneur le plus heureux. J’adore le joueur et ce qu’il dégage. Après, est-ce qu’il finira dans un de ces trois clubs, ça reste à démontrer ». Joueur du RC Lens entre 2010 et 2011, Raphaël Varane, alors âgé de 17 ans, avait disputé 23 matchs de Ligue 1 avant de filer au Real Madrid.