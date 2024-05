Mercato RC Lens : l’hypothèse d’un retour de Raphaël Varane…

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens», expliquait Raphaël Varane lors d’un entretien accordé à GQ l’an dernier au sein duquel le natif de Lille s’épanchait sur son avenir. S’il n’envisageait pas de mettre un terme à sa carrière, il s’était montré suffisamment clair sur ce qu’il attendait pour la suite.

Une déclaration ressortie ces derniers jours et qui fait sens depuis l’annonce de son départ de Manchester United en fin de contrat à l’issue de la saison. Peu enclin à rejoindre une destination exotique, le champion du Monde 2018 va-t-il revenir dans son club formateur dans les prochaines semaines ? Si les supporters lensois en salivent déjà, rien n’est fait loin de là.

Le RC Lens étudie la faisabilité d’un retour de Raphaël Varane

Néanmoins, dire qu’il y a de grandes chances pour voir Raphaël Varane (31 ans) porter les couleurs Sang et Or 13 ans après son dernier match avec Lens (le 29 mai 2011 et une lourde défaite face à Nancy 4-0 en Ligue 1) paraît aujourd’hui prématuré. Selon nos informations, le club artésien, qui n’a pour l’instant entamé aucune démarche avec le joueur, étudie la faisabilité d’une opération XXL qui ne serait pas forcément dépendante de l’avenir de Kevin Danso.

Il faut donc raison garder. Mais l’envie forte de Varane à retrouver le RC Lens, le fait que l’actuel 6e de Ligue 1 songe à le récupérer et aussi la nouvelle dimension prise par le club nordiste depuis quelques mois maintenant peuvent toutefois nourrir quelques motifs d’espoir. À suivre.