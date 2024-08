Real Madrid : quand Jude Bellingham recadre Mbappé, Vinicius et Rodrygo

Le début des ennuis pour Carlo Ancelotti ? S’il est sans doute encore trop tôt pour le dire, le technicien italien s’attendait certainement à une entrée en matière plus clinquante, ce dimanche, sur la pelouse de Majorque à l’occasion de la première journée de Liga. Malgré les quatre fantastiques (Mbappé, Vinicius, Bellingham et Rodrygo) alignés sur le pré et l’ouverture du score du dernier cité, les Merengues ont, en effet, concédé le match nul (1-1) face aux Insulaires. Une rencontre au cours de laquelle le quatuor offensif du club madrilène a globalement déçu. Dans une discussion captée par les caméras de Movistar à la mi-temps du match, on voit d’ailleurs le jeune milieu de terrain anglais reprendre ses coéquipiers Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrygo sur la façon de «finir les occasions», sous peine de libérer trop d’espace. «Vous trois, finissez les actions, parce que courir derrière… c’est très difficile», a ainsi lancé le numéro 5 du Real à ses partenaires. Une remontrance validée par l’ancien buteur du PSG : «c’est ce que je dis, nous devons les terminer avec quelque chose». Et l’Anglais de conclure : «essayez, essayez, essayez. Créez de l’espace et… (fait le geste de tirer au but)».

La suite après cette publicité

Juste avant ce recadrage de Bellingham, les images de la télévision espagnole avaient également dévoilé une discussion entre Vinicius et Mbappé sur leur positionnement. «Je pense que lorsque nous changeons de position, ils ne s’attendent pas à ce que nous soyons là. Et on peut faire des passes vers l’autre côté, rapidement», expliquait notamment le Bondynois. Une chose est sûre, la connexion entre les quatre hommes est encore loin d’être parfaite et l’équilibre global du collectif madrilène n’est pas encore au point. «L’équilibre se trouve avec des joueurs qui pensent de la même façon lorsque nous devons récupérer le ballon. Nous devons tous y aller ensemble. Tout le monde peut penser que c’est un problème pour les attaquants, mais cela peut aussi être un problème pour les défenseurs ou les milieux de terrain. Ils n’ont pas compris que c’était un aspect très important. Majorque a fait un grand match et a été meilleur que nous», pestait, en ce sens, Ancelotti après la rencontre. Mbappé et ses coéquipiers auront l’occasion de corriger cet aspect dès le week-end prochain, à la maison face à Valladolid.