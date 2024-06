Allemagne - Hongrie : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce mercredi un duel dans le groupe A pour le compte de la deuxième journée. Ainsi, l’Allemagne peut valider sa qualification en huitième de finale en cas de victoire contre la Hongrie. Les joueurs de Julian Nagelsmann s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart derrière Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah et Maximilian Mittelstädt en défense. L’entrejeu est composé de Robert Andrich et Toni Kroos. En attaque, Kai Havertz est soutenu par Jamal Musiala, Ilkay Gündogan et Florian Wirtz.

De leur côté, les Magyars de Marco Rossi s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Peter Gulacsi dans les cages derrière Attila Fiola, Willi Orban et Márton Dárdai. Adam Nagy est placé comme sentinelle avec Andras Schäfer à ses côtés alors que Bendegúz Bolla et Milos Kerkez assurent les rôles de pistons. Devant, Roland Sallai et Dominik Szoboszlai sont associés à Barnabás Varga, qui se retrouve en pointe.

Les compositions

Allemagne : Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz

Hongrie : Gulacsi - Fiola, Orban, Dardai - Bolla, Nagy, Schäfer, Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga