CdF : Rennes prend la porte contre Troyes, exploit de Cannes contre Lorient

Rien n’interdit une parenthèse inattendue en Coupe de France, et Cannes l’a encore bien compris. Tombeur de Grenoble lors du tour précédent, le club de National 2 a de nouveau créé l’exploit en s’offrant Lorient ce mercredi soir (2-1) en 16es de finale de Coupe de France. Cette fois, le salut n’est pas venu de Cheikh Ndoye mais de Chafik Abbas, auteur d’un doublé (13e, 21e). Le vainqueur de l’édition de 1932 verra bien les 8es de finale, tout comme Troyes, 15e de Ligue 2 et tombeur du Stade Rennais (1-0). Les Bretons s’enlisent dans leur crise.

En parallèle, Brest s’est adjugé le derby breton face à Nantes (2-1) grâce à Sima et Chardonnet, tandis qu’Angers a fait respecter la hiérarchie face à QRM (2-3). Toulouse, de son côté, s’est imposé face à Laval (2-1) en s’en remettant à Genreau et Cresswell. Enfin, Strasbourg a fait durer le suspense mais sort vainqueur de son duel face à Thaon (N3), au terme d’une séance de tirs au but (2-2, 3-5 t.a.b). Rayane Messi avait inscrit un doublé pour sa première titularisation avec le RCSA. Dernier exploit en date : celui du Stade Briochin, club de N2 et tombeur d’Annecy, également aux tirs au but.

Tous les résultats de 18h30 :

Brest 2 - 1 Nantes : Sima (24e), Chardonnet (34e) pour Brest / Guirassy (83e) pour Nantes

Cannes 2 - 1 : Lorient : Abbas (13e, 21e) pour Cannes / Le Bris pour Lorient

QRM 2 - 3 Angers : Dali Amar (28e, 90+4e) pour QRM / Lepaul (2e), Dieng (6e), Allevinah (52e) pour Angers

Stade Briochin 1 - 1 (4-3 t.a.b) Annecy : Konan (55e) pour le Stade Briochin / Tiendrebeogo pour Annecy

Thaon 2 - 2 (3-5 t.a.b) Strasbourg : Villa (32e), Leroy (45+2e) pour Thaon / Messi (20e, 26e) pour Strasbourg

Toulouse 2 - 1 Laval : Genreau (19e), Cresswell (24e) pour le TFC / Adilehou (85e) pour Laval

Troyes 1 - 0 Rennes : Said (56e)