Al-Shabab va s’offrir un Ballon d’Or

Ce n’est pas Lionel Messi, Luka Modrić, ou Rodri, mais un Ballon d’Or un peu plus lointain qui va à son tour investir l’Arabie saoudite. À la recherche d’un nouveau directeur général, Al-Shabab va en effet s’attacher les services de la légende tchèque Pavel Nedvěd au mois de janvier. Comme l’explique le Corriere dello Sport, le Ballon d’Or 2003 préparait son retour aux affaires, deux ans après son départ de la Juventus.

Pour rappel, Nedved avait été suspendu 8 mois par la FIGC (la Fédération italienne de football) dans le cadre de l’affaire des plus-values gonflées artificiellement à la Juventus, tandis que l’ancien directeur sportif Fabio Paratici, ensuite passé par Tottenham, avait été condamné à deux ans et demi de suspension, et l’ex-président Andrea Agnelli, à deux ans. À Al-Shabab, le champ d’action de Nedved devrait s’étendre jusqu’au volet sportif, avec notamment un pouvoir décisionnaire sur le mercato. Il retrouvera là-bas plusieurs noms connus du football européen, comme celui de Fatih Terim, nouvel entraîneur du club, ou encore de Yannick Carrasco, Wesley Hoedt, Giacomo Bonaventura, et Daniel Podence. Al-Shabab est actuellement 6e de Saudi Pro League.