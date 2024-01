Kay Bernstein, le président du Hertha Berlin, est mort à 43 ans

Le football allemand est encore secoué par une nouvelle mort tragique ce mardi. En effet, selon les informations du Hertha Berlin, son président, Kay Bernstein, est décédé ce mardi à 43 ans. Un terrible coup de tonnerre pour le club de la capitale qui n’a pas donné d’informations complémentaires sur les raisons de la mort de l’entrepreneur allemand.

Le club allemand a présenté ses condoléances à la famille du défunt et a demandé de la pudeur envers cette dernière : «la famille du Hertha partage le deuil de Kay et est en pensée avec sa famille, ses amis et ses compagnons de route en ces moments difficiles. Nous demandons à ce que l’intimité de la famille soit respectée après ce terrible événement.» À l’été 2022, Bernstein a succédé à Werner Gegenbauer à la présidence du Hertha. Le natif de Marienberg avait alors conduit le club à travers une phase de grandes difficultés financières qui avaient mené le club jusqu’à une descente historique en deuxième division.