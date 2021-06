Jako dévoile le maillot domicile du VfB Stuttgart pour la saison 2021-2022 !

Après une belle saison conclue à la 9ème place de Bundesliga pour son retour parmi l'élite allemande, le VFB Stuttgart annonce déjà la couleur pour la rentrée et présente son nouveau maillot domicile conçu par Jako.

Équipé par Puma entre 2002 et 2019, le VFB Stuttgart est devenu partenaire de l'équipementier espagnol suite à sa nouvelle descente en Bundesliga 2. Notamment connu pour équiper la Macédoine du Nord, Jako conserve l'ADN du VfB sur sa tunique principale depuis son arrivée. Pour la campagne 2021-2022, le club annonce le lancement d'un maillot faisant le lien entre ses couleurs traditionnelles et des détails modernes.

Dans la plus pure tradition du club par lequel sont passés Mario Gomez et Benjamin Pavard, on retrouve une tunique dominée par le blanc et accompagnée de la traditionnelle bande horizontale rouge au niveau de la poitrine. Par rapport à la saison dernière, on distingue une touche de noir au niveau du col, des manches, du logo Mercedes mais aussi autour de la fameuse bande rouge, ce qui est inédit.

Des chaussettes blanches et un short noir complètent cette tenue que les abonnés du VfB ont la possibilité d'obtenir en édition limitée avec un package exclusif et un porte-clé aux couleurs du club. Cette édition n'est disponible qu'en 1893 exemplaires en clin d'œil à l'histoire du club, qui a justement été fondé en 1893.