Burkina Faso : le nouveau sélectionneur est connu

Suite à l’éviction du sélectionneur Hubert Velud, qui n’a pas vu son contrat prolonger, la Fédération Burkinabè de Football (FBF) a décidé de confier le poste à Brama Traoré (50 ans) : «Après plusieurs expériences (…) nous avons pensé qu’il était temps maintenant de faire confiance à un entraîneur national», a déclaré le président de la FBF, Lazare Bansé, lors d’une conférence de presse, promettant «le début d’une grande réforme (…) pour le football burkinabè».

La suite après cette publicité

Brama Traoré possède une large expérience dans le football africain. Ancien milieu de terrain international (29 sélections), Brama Traoré a occupé le poste d’entraîneur des U20 et U23, et compte de solides succès notamment avec une médaille d’argent remportée par les U20 lors des derniers Jeux de la Francophonie en République démocratique du Congo. De 2012 à 2015, il avait été l’adjoint du sélectionneur Paul Put avec le Burkina Faso. L’objectif sera désormais de construire une équipe jeune pour qualifier le Burkina Faso pour la CAN au Maroc et la prochaine Coupe du Monde.