Ishak Belfodil retrouve un club !

À 31 ans, Ishak Belfodil a pas mal bourlingué aux quatre coins du monde. De l’OL à Parme en passant par l’Inter Milan, Bani Yas (EAU), le Standard Liège, le Werder Brême, Hoffenheim, le Hertha Berlin et plus récemment Al Gharafa au Qatar, le buteur algérien n’avait plus de club depuis son départ du Qatar l’été dernier après une expérience correcte (6 buts en 18 matches).

Le natif de Mostaganem aurait pu rester au Moyen-Orient, mais il a pris la décision de rejoindre une tout autre destination. Le club du Sabah FC, qui évolue en première division du championnat azéri, vient d’annoncer son arrivée pour deux saisons plus une saison en option. Là-bas au coeur d’un effectif très cosmopolite, l’international algérien (19 sélections - 2 buts) retrouvera un ancien pensionnaire du Championnat de France, un certain Vincent Thill, qui a notamment évolué à Metz, Pau et à Orléans.