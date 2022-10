Manchester City sécurise Phil Foden jusqu'en 2027

Manchester City blinde sa jeune pépite. Lancé par Pep Guardiola en 2017, Phil Foden est rapidement devenu un élément important du onze des Cityzens. Formé à Manchester City, l'attaquant de 22 a prolongé son contrat de trois saisons, comme l'a annoncé son club, ce vendredi. «Phil Foden a signé une nouvelle prolongation de trois ans de son contrat avec Manchester City, le liant au Club jusqu'à l'été 2027».

«Je me suis entraîné ici pendant tant d'années et j'ai même été ramasseur de balles. J'aime tellement ce club, alors savoir que je vais en faire partie jusqu'en 2027 est incroyable. Je me suis beaucoup amélioré ces dernières années et cela est dû en grande partie à Pep et à son équipe, qui me guident chaque jour sur le terrain d'entraînement. Travailler avec eux me donne les meilleures chances de m'améliorer encore plus et de devenir le meilleur joueur possible. Avec l'équipe que nous avons ici, je sens que je peux continuer à apprendre et à gagner des trophées. Ce sont les deux choses les plus importantes pour moi», a-t-il assuré sur le site des Mancuniens. Une bonne nouvelle avant le choc contre Liverpool, dimanche.