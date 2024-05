Premier League : Arsenal s’impose mais perd le titre au profit de City, Chelsea obtient une place en Coupe d’Europe

Pour ce grand final de la saison, le traditionnel multiplex de la 38e journée de Premier League réservait encore des surprises. Si la course à la Ligue des Champions est bouclée avec les qualifications de Liverpool (3e) et Aston Villa (4e), celle du titre était encore en cours avec un duel à distance entre Manchester City et Arsenal. Les Skyblues, qui recevaient une formation de West Ham (9e) qui n’avait plus rien à jouer, ont rapidement pris les devants grâce à deux très beaux buts de Foden, en début de match (2-0, 2e et 19e).

Les hommes de Guardiola se sont ensuite fait peur avec la réduction du score de Kudus (2-1, 40e), mais Rodri a assuré la victoire en seconde période (3-1, 59e) et offre donc un dixième titre à l’Etihad Stadium. Dans l’autre rencontre pour le titre, les Gunners, privés de Saka, devaient assurer contre Everton pour espérer quelque chose, mais ont raté leur entame de match en concédant un très beau but de Gueye (1-0, 40e), même si Tomiyasu a égalisé dans la foulée (1-1, 43e). Avant qu’Havertz n’assure une victoire anecdotique (2-1, 90e) et un peu frustrante pour la dernière à l’Emirates Stadium devant leur public, puisqu’ils étaient déjà assurés d’être deuxièmes.

Triplé pour Mateta, Luton relégué

Autre résultat important, la victoire de Chelsea contre Bournemouth (12e). Grâce à un lob du milieu de terrain de Caicedo et à Sterling, les Blues se sont imposés et assurent une sixième place qualificative pour l’Europa Conference League, encore inespérée il y a quelques semaines. Devant eux, Tottenham (5e), victorieux à Sheffield United (20e), ira en Ligue Europa. Newcastle United (7e), solide vainqueur à Bournemouth (12e), et 7e, peut espérer une place en Europe en cas de victoire de Manchester City en finale de FA Cup.

Dans les autres résultats de cette dernière journée, on notera l’officialisation de la descente de Luton Town (17e) en Championship, après sa défaite contre Fulham (2-4). Ainsi que la victoire anecdotique de Manchester United (8e) contre Brighton (11e), qui devra espérer une victoire en finale de FA Cup contre Manchester City pour obtenir une dernière place européenne. On peut également évoquer le très beau triplé de Mateta contre Aston Villa (4e), pour une superbe victoire de Crystal Palace (5-0). Enfin, pour sa dernière sur le banc de Liverpool et devant son public, Jürgen Klopp (3e) s’est imposé tranquillement contre les Wolves (14e).

