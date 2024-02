Conflit au Proche-Orient : un député français demande une minute de silence après l’assassinat d’un arbitre palestinien

L’arbitre assistant international palestinien de football, Mohamed Khattab, ainsi que tous les membres de sa famille, dont ses quatre enfants et sa femme, ont été assassinés mercredi après le bombardement de sa maison dans la bande de Gaza. La radio palestinienne Al-Aqsa a annoncé que la maison de Khattab avait été bombardée par les forces armées israéliennes dans la région de Deir al-Balah, dans la bande de Gaza. Cette tragédie a lieu au moment où des membres du Parlement européen et un groupe de fédérations de football des pays du Golfe demandent à la Fédération internationale de football association (FIFA) et à l’Association européenne de football (UEFA) d’exclure l’entité israélienne de la participation aux prochaines grandes compétitions.

Pour lui rendre hommage, le député français de Seine-Saint-Denis, Thomas Portes (LFI), a demandé à la FIFA d’ordonner une minute de silence sur les pelouses mondiales ce weekend : «Mohamed Khattab, arbitre assistant international de football, a été assassiné ainsi que sa famille lors des bombardements israéliens de sa maison à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza. J’ai saisi la FIFA pour qu’une minute de silence soit respectée ce week-end sur l’ensemble des terrains de foot de la planète», a-t-il écrit sur son compte X. Khattab était un arbitre reconnu auprès de la FIFA et de la Confédération asiatique de football, ayant reçu l’insigne international en 2020. Il a également arbitré un nombre important de matches arabes et asiatiques, que équipes nationales ou des clubs.