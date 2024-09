Ligue des Champions : comment le Sturm Graz a mis fin à l’hégémonie du Red Bull Salzbourg

La saison dernière a été marquée par la fin d’une hégémonie. Bien évidemment, il y a celle du Bayern Munich qui après 11 titres d’affilée depuis 2013 a vu le Bayer Leverkusen remporter le championnat. Il y a également celle du Red Bull Salzbourg qui a pris fin. Sur une série de 10 titres de rang qui avait débuté en 2014, le club autrichien a dû s’incliner après une lutte féroce avec le Sturm Graz pour deux petits points. La saison d’avant déjà, le Sturm Graz avait concurrencé longuement le Red Bull Salzbourg avant d’échouer pour sept unités et lors de la saison 2021/2022, le Sturm Graz était bien plus loin, mais avait arraché la deuxième place. Actuel leader du championnat, la formation de Styrie a pris une autre dimension et entend bien continuer à rivaliser avec Salzbourg.

La patte Christian Ilzer

Ancien coach d’Hartberg qu’il a fait monter dans l’élite autrichienne, de Wolfsberger où il a fait des merveilles et de l’Austria Vienne, Christian Ilzer dirige cette équipe d’une main de fer depuis 2020. Si le club de la capitale autrichienne ne lui a pas laissé assez de temps pour mettre en place ses idées, le Sturm Graz l’a fait et déploie désormais un jeu séduisant et efficace. «Ilzer a une idée très claire de la manière dont il voulait jouer. Un jeu offensif, agressif avec un positionnement haut sur le terrain. Depuis, le WAC s’est presque toujours aligné en 4-4-2 losange», nous expliquait par ailleurs le commentateur pour Sky Sports Autriche et journaliste alloué au WAC, David Eder quand Christian Ilzer avait terminé troisième de Tipico Bundesliga. Fidèle à ses idées, il a reproduit cela avec le Sturm Graz et les résultats sont croissants depuis qu’il est là.

La saison dernière lors du titre, le Sturm Graz avait d’ailleurs empilé les buts (56 buts marqués en 32 matches) tout en disposant de la meilleure défense (23 buts concédés en 32 rencontres). La structure tactique du Sturm Graz permet d’amener le danger de partout avec notamment des latéraux qui apportent le surnombre offensivement. L’an dernier, aucun joueur n’a réellement pris les devants sur le plan statistique et les buts étaient partagés. Le Sturm Graz a aussi le mérite d’avoir construit depuis quelques années une structure solide avec un trident de l’entrejeu composé des Slovènes Tomi Horvat et Jon Gorenc Stankovic ainsi que du Gérogien Otar Kiteishvili, meilleur joueur du championnat autrichien l’an passé avec 9 buts inscrits et 6 passes décisives distribuées. Resté au club, il reste indispensable pour l’équipe de Christian Ilzer qui a dû faire face à des départs importants chaque année.

Le Sturm Graz recrute bien

Lors de la saison 2021/2022, le Sturm Graz perd alors Kelvin Yeboah lors de l’hiver alors qu’il affolait les compteurs (11 buts et 5 offrandes en 18 matches). Vendu pour 6,5 millions d’euros, il est alors remplacé par un certain Rasmus Højlund arrivé de Copenhague pour 1,95 million d’euros et qui repartira 6 mois plus tard pour l’Atalanta moyennant 20 millions d’euros. À l’été 2022, le Sturm Graz recrute donc Emanuel Emegha pour 3,24 millions d’euros et il partira l’été suivant pour 13 millions d’euros pour Strasbourg. Devant effectuer de l’achat-revente pour grandir dans un football capitaliste, le Sturm Graz a le mérite de le faire bien et n’hésite pas à aller piocher dans les grands clubs. La saison dernière, Viteszlav Jaros (Liverpool), Mika Biereth (Arsenal) ou encore Javi Serrano (Atlético de Madrid) étaient prêtés au Sturm Graz.

Cette fois-ci, le Sturm Graz a définitivement acheté Mika Biereth pour 4,7 millions d’euros en s’appuyant sur les 9 millions d’euros de la vente d’Alexander Prass à Hoffenheim. Le club autrichien a aussi su faire venir Lovro Zvonarek (Bayern Munich) et Malick Yalcouyé (Brighton) en prêt. Deux joueurs qui ont été convaincus du travail du Sturm Graz avec les jeunes éléments. D’ailleurs la moyenne d’âge de l’équipe est de 23 ans et seuls Hartberg (22,3 ans) et Salzbourg (21,3 ans) ont des effectifs plus jeunes dans un championnat réputé pour cela. «Sturm Graz m’a mis beaucoup d’efforts et m’a expliqué quels projets ils avaient pour moi. L’opportunité de me développer davantage ici, d’acquérir une nouvelle expérience et de jouer au niveau international avec le SK Sturm est très attrayante pour moi et j’ai vraiment hâte d’accomplir cette tâche», a d’ailleurs lâché Malick Yalcouyé à son arrivée. Huitième de finaliste de la dernière Ligue Europa Conference, le Sturm Graz avait perdu face à Lille. Désormais, c’est un autre club français qui se présente avec Brest ce jeudi. L’occasion pour le club autrichien de confirmer un peu plus son bon travail des dernières années.