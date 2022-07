adidas présente le nouveau maillot extérieur 2022-2023 de Manchester United

Quelques jours après le maillot domicile, c'est au tour du nouveau kit extérieur de Manchester United d'être dévoilé au grand jour par adidas, qui a décidé de faire plus classique pour cette saison 2022-2023.

Les fans de Manchester United ont longtemps attendu, les voilà désormais fixés sur les deux premiers nouveaux maillots de leur club de cœur en l'espace de quelques jours. Après avoir révélé le 8 juillet dernier la tunique domicile que porteront les Red Devils tout au long de la saison 2022-2023, adidas, présent aux côtés de MU depuis 2015-2016 et ce jusqu'en 2025-2026 pour un montant minimum de 942 M€, vient de présenter ce samedi le nouveau away kit de l'écurie mancunienne.

Retour aux sources pour adidas et MU

Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour cette nouvelle saison, la marque aux trois bandes a souhaité faire dans le classique pour les pensionnaires d'Old Trafford. Après une tenue plus originale en 2021-22, Man United étrennera cette année un deuxième maillot sur lequel on retrouve les couleurs habituelles du club.

D'un blanc dominant, cette création d'adidas comporte également des touches de rouge et de noir. Pour les traditionnelles trois bandes représentant adidas au niveau des épaules, l'entreprise allemande a opté pour un rouge cerise aux deux extrémités, alors que celle du milieu est noire. Il s'agit là d'un petit écart réalisé par adidas, qui conserve généralement la même couleur pour ses trois bandes à cet endroit, peu importe l'équipe habillée.

Un col original

La grande particularité de ce kit, c'est bien évidemment son col, présentant de fins mais réguliers motifs blanc et rouge sur un fond noir. Le tout faisant penser à une sorte de circuit que suivent ces motifs autour du cou. En y regardant de plus près, on s'aperçoit aussi qu'un léger motif de tricot est présent sur le devant de cette tunique que porteront Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Marcus Rashford et leurs partenaires.

Concernant le logo d'adidas et celui de TeamViewer, le sponsor maillot principal, ils sont habillés de noir, alors que l'écusson de Manchester United est entouré, comme sur le maillot domicile, d'un imposant bouclier sur fond noir aux contours rouges. Le bout des manchettes de ce kit bientôt arboré par la bande d'Erik ten Hag comprend lui un liseré noir.

Un kit pour apaiser la colère de certains fans ?

Depuis qu'adidas équipe Manchester United, les fans n'ont eu le droit qu'à un seul maillot blanc pour le haut porté loin d'Old Trafford par les Mancuniens. C'était lors de la première année de collaboration entre les deux entités. Les derniers designs de la marque aux trois bandes pour les away kits de MU n'ont pas toujours fait l'unanimité. Ce qui explique peut-être l'identité visuelle de cette nouvelle création...

