Le maillot domicile 2022-2023 de Manchester United dévoilé par adidas

Manchester United a présenté ce vendredi le nouveau maillot home que porteront Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et leurs partenaires à Old Trafford tout au long de la saison 2022-2023.

Un maillot spécial pour une saison spéciale ? Après un exercice 2021-2022 laborieux, où ni Ole Gunnar Solskjaer ni Ralf Rangnick n'auront réussi à satisfaire les supporters de Manchester United malgré un recrutement XXL l'été précédent (Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane, Jadon Sancho), terminant à une décevante 6ème place en Premier League, les Red Devils s'attendent à une année bien différente sous la houlette de leur nouveau coach, Erik ten Hag.

C'est dans ce contexte que le club mancunien et adidas, son équipementier depuis la saison 2015-2016 et ce jusqu'en 2025-2026 pour un montant minimum de 942 M€, ont décidé de révéler main dans la main le nouveau maillot domicile que porteront les joueurs notamment lorsqu'ils évolueront à la maison, à Old Trafford.

United a aussi droit à son col polo

Si la marque aux trois bandes avait opté pour un retour à un concept plus classique l'année dernière, elle a cette fois décidé de concevoir un home kit un peu plus particulier. Déjà, au niveau de la couleur, on observe que le rouge utilisé demeure plus sombre que son prédécesseur. Outre la couleur différente, plusieurs détails interpellent en regardant cette nouvelle tunique.

Premièrement, le col, réalisé façon polo, dans la continuité des maillots domicile déjà créés par adidas pour la nouvelle saison, comme celui du Real Madrid ou encore d'Arsenal. D'autant plus qu'un design triangulaire est présent sur ce col, inspiré de 1994. Ces motifs triangulaires sont d'ailleurs retrouvés sur les chaussettes de ce home kit 22-23. Un diable rouge sur le devant accompagne ces graphismes, alors que le logo adidas blanc est situé à l'arrière et que le haut est rouge avec les trois bandes noires de l'équipementier américain.

Le bouclier is back

Autre élément passant difficilement inaperçu, la présence d'un bouclier pentagonal, d'un rouge différent, autour du logo de Manchester United. Pour le maillot domicile de la saison 2019-2020, déjà, adidas avait placé un bouclier autour de l'écusson de MU.

La forme et la couleur étaient alors toutefois bien différentes de celles utilisées pour cette nouveauté. Il faut remonter à la saison 2006-2007 pour retrouver trace, un peu plus loin dans le temps, d'une autre sortie de bouclier sur le maillot mancunien. Cela rappellera bien des souvenirs aux amoureux de l'écurie aux 20 titres de champion d'Angleterre.

À l'opposé de l'écusson de MU, on retrouve évidemment le logo d'adidas, en blanc avec des contours noirs. Les trois bandes habituelles de la marque américaine sont bien sûr situées au niveau des deux épaules, en noir.

Un nouveau sponsor pour MU

Le sponsor maillot principal de Man United, TeamViewer, reste lui représenté en blanc et ne bouge pas pour sa deuxième année aux côtés du club anglais. La société de logiciel créée en 2005, basée sur le Cloud visant à proposer une assistance et une collaboration à distance, rapporterait près de 55 M€ annuels aux Diables Rouges. TeamViewer est lié à MU jusqu'en 2026-2027.

À noter l'apparition de DXC Technology en tant que logo sur la manche gauche de Manchester United. Partenaire du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la multinationale américaine de services informatiques remplacera ainsi Koehler, alors que la durée du bail n'a pas filtré, tout comme le montant de ce dernier.

