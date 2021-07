Adidas dévoile le maillot domicile de Manchester United pour la saison 2021-2022

Manchester United revient sur le devant de la scène. Après avoir vécu un exercice 2019-2020 mitigé ponctué d'une deuxième place en Premier League derrière leur voisin Manchester City, les Red Devils ont également échoué en finale de la Ligue Europa face au Villarreal d'Unai Emery après une interminable et irrespirable séance de tirs au but (1-1, 11 t.a.b. à 10). Malgré cet accroc en C3, l'hymne de la Ligue des Champions raisonnera de nouveau à Old Trafford pour la saison 2021-2022 grâce à la régularité dont ont fait preuve les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer en fin de saison dernière.

Pour ce nouvel exercice, les ambitions de Paul Pogba, d'Anthony Martial, d'Edinson Cavani, de Marcus Rashford et de leurs coéquipiers seront débordantes, avec notamment l'objectif de détrôner leurs rivaux, les Skyblues, du trône de champion d'Angleterre. Pour réussir à répondre aux exigences de leurs supporters et de leurs dirigeants, les joueurs arboreront un nouveau maillot domicile tout au long de la saison 2021-2022. Adidas, le sponsor des pensionnaires d'Old Trafford depuis la saison 2015-2016 et ce jusqu'en 2025-2026 pour un montant minimum de 942 M€, a décidé d'innover en optant pour un visuel plus classique.

La marque à trois bandes a en effet réalisé un maillot au design relativement simple, composé de la couleur rouge traditionnelle ainsi que d'un blanc cassé lui aussi commun à MU. Contrairement à l'édition domicile précédente (2020-2021), la tunique qu'arboreront les Mancuniens majoritairement au Théâtre des rêves en 2021-2022 présente un look épuré dénué d'impressions, de motifs ou de symboles particuliers.

Si la couleur rouge demeure la même que celle utilisée pour 2020-2021, le blanc, présent sur le col et sur les trois bandes horizontales partant du col, est d'un ton légèrement plus foncé qu'à l'accoutumée. Mais surtout, la grande nouveauté de ce nouveau maillot domicile de Manchester United est bel et bien l'apparition du sponsor TeamViewer et de son logo, venant remplacer Chevrolet. La marque de voiture américaine tire donc sa révérence après avoir été présente sur les tuniques mancuniennes depuis la saison 2014-2015.

À en croire la presse britannique, Manchester United et TeamViewer, une société de logiciel créée en 2005 basée sur le Cloud visant à proposer une assistance et une collaboration à distance, ont signé un contrat de sponsoring qui devrait rapporter environ 55 M€/an aux Red Devils, soit 17 M€ de moins que le bail précédemment conclu avec Chevrolet. À noter que le logo de TeamViewer, qui est bleu et blanc à l'origine, sera représenté en blanc le maillot de MU, probablement pour ne pas rappeler les couleurs du voisin et ennemi, Manchester City. Une moindre consolation pour les fans de Manchester United, eux qui ne semblent pas forcément très emballés sur les réseaux sociaux par ce retour à des bases plus simples pour la tunique de leur équipe préférée.